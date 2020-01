Ficov recept

„Recept je veľmi jednoduchý. Na šesťročné štúdium lekára dnes štát vynakladá od 50– do 60-tisíc eur. Ak po ňom budú chcieť mladí odísť do zahraničia, vyplatia štátu šek v cene štúdia alebo odpracujú desať rokov na Slovensku,“

Jednou rukou kŕmi dôchodcov omrvinkami, druhou vyťahuje desaťtisíce eur z vreciek lekárov. Socialista Fico. Pritom je to on a jeho družina, ktorých „sociálna“ politika z tejto krajiny vyháňa tisíce ľudí. Nielen lekárov ale aj murárov, elektrikárov... Matky od rodín cestujú do cudziny opatrovať chorých a nevládnych aby mohli pre svoje deti zabezpečiť existenciu.

Demokratická strana svojim programom ponúka kvalitné vzdelanie v kvalitných školách s uplatnením kdekoľvek vo svete. Nielen pre študentov je náš program, ponúkame vám život v krajine slušných ľudí, kde už nik nebude vraždiť naše deti.

29. februára poďte s nami k voľbám. V mene slušného života v slušnej krajine.

TK

PS: Jediný prepadnutý hlas je ten, ktorý nevyužijete.